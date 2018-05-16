Столтенберг: НАТО продолжает искать пути диалога с Россией
08:36 16.05.2018 Источник: РОСБАЛТ
Североатлантический альянс продолжает искать пути установления диалога с Россией. Об этом в интервью газете Le Figaro заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг: «Россия остается нашим соседом, и мы хотим, чтобы в отношениях с ней не возникла ни новая холодная война, ни новая гонка вооружений. Мы продолжаем поиск путей диалога с Россией, поскольку считаем, что такой диалог возможен».
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