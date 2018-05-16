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СМИ: Меркель летит в Сочи, чтобы обсудить с Путиным украинский вопрос

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08:48 16.05.2018

Ключевой темой переговоров канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина будет украинский вопрос. Встреча российского лидера и главы немецкого правительства пройдёт 18 мая в Сочи. «Будет обсуждаться Украина, интересы Украины и неминуемо будет заходить речь о «нормандском формате», естественно», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков«Украина.ру»

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