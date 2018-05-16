Постпред США покинула Совбез ООН во время выступления посла Палестины
09:20 16.05.2018 Источник: РБК
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли покинула зал Совета безопасности организации, отказавшись слушать выступление посла Палестины Рияда Мансура, сообщает телеканал ABC. Во вторник, 15 мая, в Совбезе ООН обсуждалась ситуация у палестино-израильской границы, где в столкновениях погибли более 50 человек.
В своем выступлении Хейли не согласилась с тем, что столкновения в секторе Газа, вспыхнувшие в минувший понедельник, связаны с открытием американского посольства в Иерусалиме. «Скорее, насилие исходит от тех, кто отвергает существование государства Израиль в любом из мест», — сказала Хейли. РБК
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