0
0
161
Новости

В США умер отец "новой журналистики" Том Вулф

Добавить в избранное

09:32 16.05.2018 Источник: Газета.Ru

В Нью-Йорке на 89-м году жизни скончался американский писатель и журналист Том Вулф. О кончине одного из самых известных представителей журналистики в истории США сообщило во вторник, 15 мая, издание The New York Times. По имеющейся информации, Вулф ушел из жизни днем ранее в одной из клиник Манхэттена.

Смерть писателя также подтвердил его агент, уточнивший, что литератор попал в больницу с инфекцией.

Том Вулф наиболее известен как создатель в литературе направления под названием «новая журналистка», а также в качестве одного из самых успешных и продаваемых авторов Америки.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

13:32 15.05.2018
В США сравнили истребитель F-22 с российским Су-57
0
122
12:00 14.05.2018
Минобороны РФ опубликовало видео о системе контроля за ядерными испытаниями
0
182
09:00 14.05.2018
Российские комплексы "Уран" смогут изменить баланс сил в военных конфликтах - СМИ
0
218
10:13 13.05.2018
WP: США боятся, что Иран захватит американскую военбазу в Сирии
0
258
11:00 12.05.2018
ВМФ России получит подводные атомные беспилотники "Посейдон" до 2027 года
0
296
09:00 12.05.2018
Близ Аляски перехвачены два российских бомбардировщика - СМИ
0
279
13:00 11.05.2018
В США похвалили российский "Кинжал"
0
336
12:00 11.05.2018
Минобороны РФ раскрыло информацию о ядерном испытании Северной Кореи
0
333
09:20 11.05.2018
Российские ВВС 4 раза за неделю осуществили перехват иностранных летательных аппаратов
0
323
09:05 11.05.2018
Израильская ракета уничтожила в Сирии "Панцирь-С1" [+ВИДЕО]
0
356

Возврат к списку