В США умер отец "новой журналистики" Том Вулф
09:32 16.05.2018 Источник: Газета.Ru
В Нью-Йорке на 89-м году жизни скончался американский писатель и журналист Том Вулф. О кончине одного из самых известных представителей журналистики в истории США сообщило во вторник, 15 мая, издание The New York Times. По имеющейся информации, Вулф ушел из жизни днем ранее в одной из клиник Манхэттена.
Смерть писателя также подтвердил его агент, уточнивший, что литератор попал в больницу с инфекцией.
Том Вулф наиболее известен как создатель в литературе направления под названием «новая журналистка», а также в качестве одного из самых успешных и продаваемых авторов Америки.
Новости
- 13:32 15.05.2018
- В США сравнили истребитель F-22 с российским Су-57
- 12:00 14.05.2018
- Минобороны РФ опубликовало видео о системе контроля за ядерными испытаниями
- 09:00 14.05.2018
- Российские комплексы "Уран" смогут изменить баланс сил в военных конфликтах - СМИ
- 10:13 13.05.2018
- WP: США боятся, что Иран захватит американскую военбазу в Сирии
- 11:00 12.05.2018
- ВМФ России получит подводные атомные беспилотники "Посейдон" до 2027 года
- 09:00 12.05.2018
- Близ Аляски перехвачены два российских бомбардировщика - СМИ
- 13:00 11.05.2018
- В США похвалили российский "Кинжал"
- 12:00 11.05.2018
- Минобороны РФ раскрыло информацию о ядерном испытании Северной Кореи
- 09:20 11.05.2018
- Российские ВВС 4 раза за неделю осуществили перехват иностранных летательных аппаратов
- 09:05 11.05.2018
- Израильская ракета уничтожила в Сирии "Панцирь-С1" [+ВИДЕО]
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать