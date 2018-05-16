В США умер отец "новой журналистики" Том Вулф

09:32 Источник: Газета.Ru

В Нью-Йорке на 89-м году жизни скончался американский писатель и журналист. О кончине одного из самых известных представителей журналистики в истории США сообщило во вторник, 15 мая, издание The New York Times. По имеющейся информации, Вулф ушел из жизни днем ранее в одной из клиник Манхэттена.Смерть писателя также подтвердил его агент, уточнивший, что литератор попал в больницу с инфекцией.Том Вулф наиболее известен как создатель в литературе направления под названием «новая журналистка», а также в качестве одного из самых успешных и продаваемых авторов Америки.