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Новости

Россия вошла в топ-5 по распространенности преступлений против бизнеса

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11:00 16.05.2018 Источник: РБК

Россия вошла в топ-5 стран, где компании чаще всего страдают от экономических преступлений, следует из опроса компании PricewaterhouseCoopers (PwC) «Противодействие мошенничеству: какие меры принимают компании?», охватившего 54 страны (исследование есть у РБК). Под преступлениями в обзоре понимаются действия, которые квалифицированы в качестве таковых самими компаниями, а не правоохранительными органами, и не обязательно оформленные в уголовные дела, пояснили в PwC.

В 2016–2017 годах в России резко возросло число компаний, которые столкнулись с экономическими преступлениями (предыдущее исследование проводилось в конце 2015 года). Если двумя годами ранее о фактах мошенничества сообщили 48% респондентов, то на этот раз уже 66%. Для исследования 2018 года в России было опрошено 210 компаний (в предыдущем опросе было 120 респондентов).

Чаще, чем в России, компании сталкиваются с экономическими преступлениями, только в трех странах — Франции, Кении и ЮАР (Россия делит четвертое место с Угандой).

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