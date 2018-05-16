Россияне смогут выбрать тарифный план по оплате ЖКХ
11:05 16.05.2018 Источник: Известия
При оплате услуг ЖКХ россияне смогут выбрать для себя наиболее удобный тариф. Министерство строительства и ЖКХ разработало тарифные планы по оплате жилищно-коммунальных услуг для потребителей по аналогии с сотовой связью. Об этом «Известиям» сообщил замглавы ведомства Андрей Чибис. По его словам, тарифные планы будут зависеть от нескольких переменных: времени потребления, его объема, а также способов и сроков оплаты.
Минстрой планирует направить подготовленные предложения о внедрении тарифных планов в ЖКХ в правительство уже в мае, рассказал «Известиям» Андрей Чибис.
— Тарифные планы могут зависеть от разных факторов: времени, объема потребления, способа и сроков оплаты. Например, если предложат дисконт, но попросят предоплату, вы сможете принять то или иное решение, — сказал замминистра.
Как следует из материалов Минстроя, услуги могут поделить по следующим пакетам. Например, «Эконом» (минимальная цена с четким перечнем условий) может включать в себя такие показатели, как фиксированный объем потребления, определенную систему оплаты (предоплату) и отсутствие дополнительных сервисов. Пакет «Стандарт» может, в частности, предполагать оплату коммунальных услуг по тарифу в соответствии с фактическим потреблением и стандартный набор сервисов. Тариф «Всё включено» устанавливает фиксированный ежемесячный платеж вне зависимости от объема потребления и дополнительный набор сервисов. Перечень сервисов находится в разработке.
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