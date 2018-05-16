В США назвали "позором" поведение Клинтон
11:32 16.05.2018 Источник: REGNUM
Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, которая продолжает винить всех в своем поражении на выборах-2016, позорит саму себя и страну. Об этом заявила бывший вице-губернатор штата Нью-Йорк Бетси Маккоуи в эфире телеканала Fox Business.
По ее словам, Клинтон, которая продолжает свое политическое турне по городам и странам, где выдвигает все новые причины своего поражения, переживает «нервный срыв мирового масштаба».
«Она (Клинтон) не только себя позорит, она позорит нашу страну», — сказала Маккоуи.
Маккоуи напомнила, что в черном списке Клинтон находятся президент РФ Владимир Путин, экс-президент США Барак Обама, бывший глава ФБР Джеймс Коми, политик Берни Сандерс и другие. ИА REGNUM
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