Семеро рабочих погибли в утонувшем вездеходе в Коми

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Семеро рабочих, по предварительным данным, утонули в Республике Коми, сообщил Следственный комитет РФ в своем телеграм-канале."Девять человек переезжали лесной ручей на гусеничном транспортере, но не рассчитали глубину водоема. Спастись удалось лишь двоим, - говорится в сообщении. - Семь рабочих, по предварительным данным, утонули".На месте происшествия работают следователи, криминалисты и спасатели.