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Новости

Семеро рабочих погибли в утонувшем вездеходе в Коми

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12:00 16.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Семеро рабочих, по предварительным данным, утонули в Республике Коми, сообщил Следственный комитет РФ в своем телеграм-канале.

"Девять человек переезжали лесной ручей на гусеничном транспортере, но не рассчитали глубину водоема. Спастись удалось лишь двоим, - говорится в сообщении. - Семь рабочих, по предварительным данным, утонули".

На месте происшествия работают следователи, криминалисты и спасатели.

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