Семеро рабочих погибли в утонувшем вездеходе в Коми
12:00 16.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Семеро рабочих, по предварительным данным, утонули в Республике Коми, сообщил Следственный комитет РФ в своем телеграм-канале.
"Девять человек переезжали лесной ручей на гусеничном транспортере, но не рассчитали глубину водоема. Спастись удалось лишь двоим, - говорится в сообщении. - Семь рабочих, по предварительным данным, утонули".
На месте происшествия работают следователи, криминалисты и спасатели.
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