Два участка трассы М-4 "Дон" станут платными
12:05 16.05.2018 Источник: REGNUM
Начать решение проблем с пробками и скоростным режимом на территории Кубани местные власти решили введением двух платных участков на федеральной трассе М-4 «Дон», сообщила пресс-служба Законодательного собрания Краснодарского края.
Как следует из выступлений на заседании рабочей группы при комитете регионального заксобрания, два платных участка появятся на Кубани до конца года. Их протяженность составит около 200 километров.
«Платная дорога будет максимально безопасной. Ее оборудуют светодиодным освещением, надземными переходами, современным покрытием», — говорится в сообщении.
Заместитель председателя правления ГК «Российские автомобильные дороги» Дмитрий Дерингер пояснил, что введение оплаты за проезд позволит выставить на дорогах аварийных комиссаров. Также, по его словам, введение оплаты позволит снизить аварийность в два раза.
В свою очередь инспектор дорожного надзора УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Дмитрий Радостовцев сообщил, что перевод части трассы на платный режим может повысить нагрузку на муниципальные дороги, так как автомобилисты будут искать бесплатную альтернативу. ИА REGNUM
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