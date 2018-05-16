В Москве скончалась руководитель и один из основателей Театра doc. Елена Гремина
13:05 16.05.2018 Источник: Эхо Москвы
Руководитель и один из основателей Театра doc. драматург и режиссёр Елена Гремина скончалась сегодня утром в больнице в Москве. Об этом сообщает ресурс МБХмедиа со ссылкой на родственников Греминой. Причиной смерти, по словам родственников, стали почечная и сердечная недостаточность. Ей был 61 год.
1 апреля от сердечного приступа скончался муж Елены Греминой – художественный руководитель и основатель Тетра doc. Михаил Угаров. Эхо Москвы
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