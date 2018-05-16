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Новости

Россия увеличила инвестиции в гособлигации США на $2,3 млрд

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13:20 16.05.2018 Источник: RNS

Россия в марте 2018 года увеличила инвестиции в гособлигации США на $2,3 млрд по сравнению с февралем — до $96,1 млрд, свидетельствуют данные американского Минфина.

При этом по сравнению с мартом 2017 года Россия сократила портфель казначейских облигаций США на $3,7 млрд. Россия продолжает занимать 16-е место среди иностранных держателей гособлигаций США.

Ранее Россия три месяца подряд сокращала инвестиции в американские гособлигации.  RNS

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