Россия увеличила инвестиции в гособлигации США на $2,3 млрд
13:20 16.05.2018 Источник: RNS
Россия в марте 2018 года увеличила инвестиции в гособлигации США на $2,3 млрд по сравнению с февралем — до $96,1 млрд, свидетельствуют данные американского Минфина.
При этом по сравнению с мартом 2017 года Россия сократила портфель казначейских облигаций США на $3,7 млрд. Россия продолжает занимать 16-е место среди иностранных держателей гособлигаций США.
Ранее Россия три месяца подряд сокращала инвестиции в американские гособлигации. RNS
Новости
- 14:00 16.05.2018
- Запреты в цифровой среде не работают, надо оставлять свободу действий - Медведев
- 13:32 16.05.2018
- Превращения конфликта в Сирии в третью мировую войну опасается более половины россиян
- 13:26 16.05.2018
- На новом автомобиле президента России установлены диски производства "КиК" и "СКАД"
- 13:05 16.05.2018
- В Москве скончалась руководитель и один из основателей Театра doc. Елена Гремина
- 13:00 16.05.2018
- Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку
- 12:32 16.05.2018
- В Иерусалиме открыли посольство Гватемалы
- 12:20 16.05.2018
- Госдеп подверг Россию критике из-за открытия Крымского моста
- 12:05 16.05.2018
- Два участка трассы М-4 "Дон" станут платными
- 12:00 16.05.2018
- Семеро рабочих погибли в утонувшем вездеходе в Коми
- 11:32 16.05.2018
- В США назвали "позором" поведение Клинтон
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать