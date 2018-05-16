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На новом автомобиле президента России установлены диски производства "КиК" и "СКАД"

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13:26 16.05.2018

Крупнейшие российские производители литых алюминиевых колес компании «КиК» и «СКАД», являющиеся членами Алюминиевой Ассоциации, стали партнерами в проекте производства 20-дюймовых легкосплавных дисков для отечественного лимузина «Кортеж», на котором Владимир Путин в день инаугурации на пост президента впервые проехал до места торжественной церемонии.

Новый лимузин создан с учетом всех последних требований безопасности, технологичности и комфорта. Диски для проекта «Кортеж» произведены по инновационной в России технологии Flow Forming, которая объединяет в себе методы литья под низким давлением с последующим вытягиванием обода при определенном температурном режиме.

Колеса, произведенные по этой технологии, более легкие, прочные и способны выдержать значительно бомльшую нагрузку по сравнению с легкосплавными дисками, произведенными традиционным методом литья. На сегодняшний день аналогов такой продукции среди дисков отечественного производства нет. В процессе производства была задействована линия термоупрочнения компании «СКАД» – единственная в России.

Куратором проекта «Единая модульная платформа» («Кортеж»), который предусматривает производство российских автомобилей представительского класса, выступает Научный автомоторный институт (НАМИ). Машины будут выпускаться под брендом AURUS. Презентация новых авто для широкой общественности пройдет в ходе Московского Международного Автомобильного Салона – 2018 в августе. 

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