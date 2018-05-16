Запреты в цифровой среде не работают, надо оставлять свободу действий - Медведев
14:00 16.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запреты в цифровой среде не работают, поскольку немедленно возникают пути их обхода. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая на Международном юридическом форуме.
"Сегодня уже не работает в полном виде триада привычных методов - предписание, разрешение, запрет. В цифровой среде, на глобальных рынках достаточно сложно что-то категорично запретить и обеспечить выполнение этого запрета, - сказал он. - Немедленно возникнут пути обхода запретов и предписаний. Как мы это видим, в том числе, с нормами по защите интеллектуальной собственности и целый ряд других правовых институтов".
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