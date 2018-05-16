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Гордеев не планирует совмещать должность вице-премьера и министра сельского хозяйства

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14:32 16.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полпред президента РФ в Центральном федеральном округе Алексей Гордеев не планирует совмещать должность вице-премьера по агропромышленному комплексу и министра сельского хозяйства. Об этом он сообщил журналистам.

"Нет, не рассматриваю. Решение за президентом", - сказал он, отвечая на вопрос, готов ли он совмещать должности вице-премьера по АПК и министра сельского хозяйства.

Премьер-министр Дмитрий Медведев ранее предложил кандидатуру Гордеева на пост вице-премьера, курирующего вопросы развития сельского хозяйства. Гордеев занимал должность министра сельского хозяйства в 1999-2009 годах.

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