Гордеев не планирует совмещать должность вице-премьера и министра сельского хозяйства
14:32 16.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полпред президента РФ в Центральном федеральном округе Алексей Гордеев не планирует совмещать должность вице-премьера по агропромышленному комплексу и министра сельского хозяйства. Об этом он сообщил журналистам.
"Нет, не рассматриваю. Решение за президентом", - сказал он, отвечая на вопрос, готов ли он совмещать должности вице-премьера по АПК и министра сельского хозяйства.
Премьер-министр Дмитрий Медведев ранее предложил кандидатуру Гордеева на пост вице-премьера, курирующего вопросы развития сельского хозяйства. Гордеев занимал должность министра сельского хозяйства в 1999-2009 годах.
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