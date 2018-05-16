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В Мали перед президентскими выборами совершено ритуальное убийство 5-летней девочки

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15:00 16.05.2018 Источник: NEWSru.com

В государстве Мали в Западной Африке совершено зверское убийство девочки, страдавшей редким генетическим заболеванием. По предварительной версии, ребенка похитили и обезглавили из-за суеверий, согласно которым части тел детей-альбиносов можно использовать для колдовства. "Сезон охоты" на альбиносов связывают с президентскими выборами.

Жертвой убийц стала пятилетняя девочка-альбинос Дженеба Диарра, проживавшая в деревне Фана в 125 километрах к северу от Бамако, столицы Мали. В воскресенье около 02:00 девочка спала во внутреннем дворе своего дома вместе с сестрой и матерью, когда туда ворвалась группа вооруженных мужчин. Они схватили Дженебу, перелезли вместе с ней через ограду и скрылись.

После активных поисков обезглавленный труп Дженебы нашли брошенным возле мечети. Это убийство возмутило местных жителей, которые обратили свой гнев на власти, обвиняя их в нежелании навести порядок. Протестующие подожгли полицейский участок в Фане.

"Каждый раз, когда происходят выборы, мы становимся добычей для людей, которым нужны ритуальные жертвы", - сообщил правозащитник-альбинос Мамаду Сиссоко. По его словам, подобные преступления совершались в Фане и раньше. Newsru.com

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