Корабли ВМФ с ракетами "Калибр" будут нести постоянную вахту в Средиземном море - Путин

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Корабли ВМФ с крылатыми ракетами "Калибр" будут нести постоянную боевую вахту в Средиземном море, заявил президент РФ, открывая очередное совещание с руководством Минобороны и ОПК."В текущем году запланировано 102 похода кораблей и подводных лодок, при этом, в связи с сохраняющейся угрозой вылазок международных террористов в Сирии в Средиземном море наши корабли с крылатыми ракетами "Калибр" будут нести постоянную боевую вахту", - сказал президент.