Корабли ВМФ с ракетами "Калибр" будут нести постоянную вахту в Средиземном море - Путин
15:12 16.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Корабли ВМФ с крылатыми ракетами "Калибр" будут нести постоянную боевую вахту в Средиземном море, заявил президент РФ Владимир Путин, открывая очередное совещание с руководством Минобороны и ОПК.
"В текущем году запланировано 102 похода кораблей и подводных лодок, при этом, в связи с сохраняющейся угрозой вылазок международных террористов в Сирии в Средиземном море наши корабли с крылатыми ракетами "Калибр" будут нести постоянную боевую вахту", - сказал президент.
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