Питерские единороссы не допустят оппозицию к парламентским расследованиям

15:32 Регион: Санкт-Петербург, Россия Источник: НГ-Online

Партия власти и оппозиция в Заксобрании Петербурга одновременно предложили городские законопроекты о парламентском расследовании. Сегодня в первом чтении был принят проект от «Единой России».

Авторами одобренного законопроекта являются Денис Четырбок и Сергей Соловьев, другой проект был представлен депутатом от Партии роста Максимом Резником. Резник предлагал ввести в комиссию по расследованиям депутатов от всех фракций, единороссы не считают такое условие необходимым. Парламентское расследование может быть инициировано по обращению депутата, если речь идет о нарушениях прав и свобод, неправильном расходовании городского бюджета, противоречиях между местным и федеральным законодательством. По результатам Заксобрание может обратиться в правоохранительные органы, а также предложить уволить какого-нибудь чиновника.

Резник предлагал сделать комиссию постоянной, Четырбок с Соловьевым – каждый раз собирать специально. Их проект был раскритикован яблочником Борисом Вишневским, который, как и Резник, считает, что в расследованиях должны участвовать все фракции. Он привел в пример болезненные городские темы – от проблем строительства до запрета митингов. Соавтор единороссовского проекта Сергей Соловьев на это заявил, что самого Вишневского надо разобрать на контрольной комиссии, потому что он «такое говорил о теме Крыма, что это нельзя так оставить». Какое высказывание имелось в виду, городским журналистам узнать у Соловьева не удалось. Корреспондент «НГ» поинтересовался у Вишневского, не знает ли он, о чем речь. «Не знаю, ибо я никогда не заявлял ничего неэтичного или неправомерного, – ответил депутат-яблочник, – но меня возмущает другое: нам недвусмысленно объяснили, что не будут допускать к расследованиям депутатов с иной, нежели у ЕР, политической позицией».

На заседании в среду были рассмотрены и другие законопроекты. Например, народные избранники решили дать надбавки к пенсии муниципальным чиновникам, проработавшим в местном самоуправлении (МСУ) на постоянной основе меньше 6 лет (но не меньше 10 лет в МСУ вообще – например, депутатом), а также обязать барменов разместить на видных местах таблички «18+».

Светлана Гаврилина