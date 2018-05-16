Жителей села в Удмуртии эвакуируют из-за взрывов на бывшем военном полигоне
16:00 16.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Жителей населенного пункта Пугачево в Удмуртии эвакуируют из-за взрывов на бывшем военном полигоне, где возник природный пожар. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"В первую очередь проводится эвакуация детей. Взрослые покидают помещения самостоятельно", - сказал источник. По его словам, детские учреждения и школы закрыты.
Взрывы спровоцированы пожаром, площадь которого составляет 20 га.
Новости
- 17:12 16.05.2018
- В течение года в России появится правовое регулирование беспилотного транспорта
- 17:07 16.05.2018
- ЦИК согласился дать москвичам возможность проголосовать за пределами столицы
- 17:00 16.05.2018
- Порошенко отозвал законопроект, лишающий гражданства Украины крымчан с паспортом РФ
- 16:32 16.05.2018
- Байкеры первыми нарушили ПДД на Крымском мосту
- 16:12 16.05.2018
- Путин вспомнил про зенитно-ракетный комплекс С-500, который еще никто не видел
- 15:32 16.05.2018
- Питерские единороссы не допустят оппозицию к парламентским расследованиям
- 15:12 16.05.2018
- Корабли ВМФ с ракетами "Калибр" будут нести постоянную вахту в Средиземном море - Путин
- 15:00 16.05.2018
- В Мали перед президентскими выборами совершено ритуальное убийство 5-летней девочки
- 14:32 16.05.2018
- Гордеев не планирует совмещать должность вице-премьера и министра сельского хозяйства
- 14:12 16.05.2018
- Против капитана задержанного украинского судна возбуждено уголовное дело
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать