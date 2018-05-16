Жителей села в Удмуртии эвакуируют из-за взрывов на бывшем военном полигоне

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жителей населенного пункта Пугачево в Удмуртии эвакуируют из-за взрывов на бывшем военном полигоне, где возник природный пожар. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах."В первую очередь проводится эвакуация детей. Взрослые покидают помещения самостоятельно", - сказал источник. По его словам, детские учреждения и школы закрыты.Взрывы спровоцированы пожаром, площадь которого составляет 20 га.