Байкеры первыми нарушили ПДД на Крымском мосту
16:32 16.05.2018 Источник: РБК
Несколько десятков участников мотопробега в честь запуска движения по Крымскому мосту нарушили правила дорожного движения и остановились на арочном пролёте для селфи, передаёт корреспондент Крыминформа. Ранее о недопустимости остановок на мосту неоднократно напоминали различные службы.
В мотопробеге сегодня приняли участие около тысячи байкеров. Они выехали двумя колоннами из Керчи и Тамани и одними из первых преодолели Керченский пролив.
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