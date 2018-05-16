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Новости

Байкеры первыми нарушили ПДД на Крымском мосту

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16:32 16.05.2018 Источник: РБК

Несколько десятков участников мотопробега в честь запуска движения по Крымскому мосту нарушили правила дорожного движения и остановились на арочном пролёте для селфи, передаёт корреспондент Крыминформа. Ранее о недопустимости остановок на мосту неоднократно напоминали различные службы.

В мотопробеге сегодня приняли участие около тысячи байкеров. Они выехали двумя колоннами из Керчи и Тамани и одними из первых преодолели Керченский пролив. 

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