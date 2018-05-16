Путин вспомнил про зенитно-ракетный комплекс С-500, который еще никто не видел
16:12 16.05.2018 Источник: НГ-Online
В рамках очередной серии сочинских совещаний с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости совершенствовать средства борьбы с высокоточным оружием и его носителями. «Следует активно развивать, наращивать технологический задел в области противовоздушной обороны, продолжать модернизацию комплекса «Панцирь», - сказал глава государства, - завершить разработку и подготовку к серийному производству новейшей системы С‑500, способной работать по целям на сверхбольших высотах, включая ближний космос».
Между тем, как отмечает портал Утро.ру, загадочный комплекс С-500 пока никто не видел – все работы засекречены. В феврале прошлого года в Минобороны РФ заявили, что первые образцы С-500 планируется выпустить к 2020 году. Двумя месяцами позже заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов (которого сватают на пост вице-премьера по ОПК) утверждал, что системы начнут поступать в войска с 2018 по 2025 год.
Если верить Википедии (а это, как известно, сайт скорее для любознательных), в комплексе С-500 будет применяться принцип раздельного уничтожения баллистических и аэродинамических целей. Причем основной задачей ЗРК станет борьба с боевыми блоками баллистических ракет средней дальности, кстати, запрещенных договором о РСМД. А при необходимости С-500 может сработать и по ракетам большой дальности, то есть действовать в комплексе с системой ПРО А-235. Должна будет справляться С-500 и с гиперзвуковыми целями, включая американские ракеты Х-51 Wavwrider, а также с низкоорбитальными спутниками и малозаметными F-22, F-35 и B-2.
Сможет ли отечественный ОПК решить поставленную задачу – большой вопрос. Как известно, несмотря на все полномочия вице-премьера по ОПК (пока что этот пост занимает Дмитрий Рогозин), деньги на вооружения выделяет Минобороны. Вчера, кстати, ТАСС сообщил, что проверка Счетньой палатой деятельности Минобороны РФ в 2017 году выявила незаконное использование различных ресурсов на общую сумму более 544 млрд рублей.
А.Р.
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