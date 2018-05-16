0
0
50
Новости

Порошенко отозвал законопроект, лишающий гражданства Украины крымчан с паспортом РФ

Добавить в избранное

17:00 16.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Законопроект "О гражданстве Украины", инициированный президентом страны Петром Порошенко, отозван из Верховной рады. Соответствующая информация обнародована на официальном сайте украинского парламента.

"Проект отозван", - говорится на официальном портале парламента.

Ранее некоторые украинские правозащитники заявляли, что инициатива главы государства может нести угрозу правам и свободам человека.

Порошенко предлагал дополнить закон "О гражданстве Украины" положением, которое позволит лишать украинского гражданства крымчан, получивших паспорт РФ. В частности, статью 19 закона, которая посвящена основаниям для потери гражданства Украины, он предлагал дополнить пунктом: "Приобретение гражданства Российской Федерации в результате совершения противоправных и недобросовестных действий на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым <...>".

Представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко заявляла ранее, что в проекте закона предусмотрены дополнительные основания для предоставления или отказа в гражданстве Украины, учитывая "территориальное происхождение человека, а также факт совершения им преступления и осуждения на Украине", который предполагает тюремный срок. Она также сообщала, что документ уточняет полномочия государственных органов, занимающихся вопросами предоставления украинского гражданства в части проверки оснований для получения гражданства, согласования или оформления.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80 процентов имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7 и 95,6 процента жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

17:07 16.05.2018
ЦИК согласился дать москвичам возможность проголосовать за пределами столицы
0
14
16:32 16.05.2018
Байкеры первыми нарушили ПДД на Крымском мосту
0
98
16:12 16.05.2018
Путин вспомнил про зенитно-ракетный комплекс С-500, который еще никто не видел
0
147
16:00 16.05.2018
Жителей села в Удмуртии эвакуируют из-за взрывов на бывшем военном полигоне
0
138
15:32 16.05.2018
Питерские единороссы не допустят оппозицию к парламентским расследованиям
0
162
15:12 16.05.2018
Корабли ВМФ с ракетами "Калибр" будут нести постоянную вахту в Средиземном море - Путин
0
220
15:00 16.05.2018
В Мали перед президентскими выборами совершено ритуальное убийство 5-летней девочки
0
218
14:32 16.05.2018
Гордеев не планирует совмещать должность вице-премьера и министра сельского хозяйства
0
266
14:12 16.05.2018
Против капитана задержанного украинского судна возбуждено уголовное дело
0
243
14:00 16.05.2018
Запреты в цифровой среде не работают, надо оставлять свободу действий - Медведев
0
300

Возврат к списку