Россия и Франция договариваются о сотрудничестве по вопросам предупреждения ЧС
18:30 16.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МЧС России и МВД Франции подпишут рабочий план о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом в среду сообщил и. о. главы МЧС РФ Владимир Пучков в ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом Франции Сильви Берманн, прошедшей в Москве.
"В настоящее время наши специалисты подготовили проект рабочего плана российско-французского сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Этот документ отражает конкретные мероприятия, его подписание, на наш взгляд, позволит перевести работу между чрезвычайными службами России и Франции в практическую плоскость по ключевым направлениям деятельности", - сказал Пучков, отметив, что он будет подписан на совместной встрече с представителями МВД Франции.
Он отметил, что сотрудничество между ведомствами двух стран развивается довольно активно, а сотрудники министерств находятся в тесном контакте. В качестве примера он привел российско-французские семинары, на которых обсуждались вопросы профилактики и предупреждения ЧС. "Кроме того, мы организовали ряд взаимных визитов с целью ознакомления со спецификой работы чрезвычайных служб России и Франции, национальных кризисных центров и с опытом работы в организации добровольческого движения", - добавил Пучков.
И. о. министра подчеркнул, что Россия готова наращивать сотрудничество с Францией ради совершенствования работы пожарных и спасателей.
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