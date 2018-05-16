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Правительство Швеции решает несуществующие проблемы - Йельмеред

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19:15 16.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парламент Швеции поддержал предложение правительства и принял в среду решение о запрете на добычу урана. Об этом сообщается в пресс-релизе риксдага.

"В соответствии с Экологическим кодексом теперь будет невозможно предоставить разрешение на эксплуатацию шахты для добычи урана. Также невозможно предоставить разрешения на добычу, забор проб, переработку и физическое или химическое обогащение урана для его использования в качестве ядерного топлива", - отмечено в сообщении.

Новые правила начнут действовать с 1 августа 2018 года.

Принятие решения стало возможным после того, как партии красно-зеленой коалиции - Социал-демократической, Левой и Охраны окружающей среды - поддержала оппозиционная Партия центра. "Мы видим приход общества возобновляемой энергии. В нем нет места ядерной энергетике, а также урану, добыча которого является "грязной", - отмечает представитель центристов Хелена Линдаль.

Остальные оппозиционные парламентские партии выступали против запрета. Они считают, что такое решение может негативно сказаться на "репутации Швеции как горнодобывающей страны". "В Швеции не ведется добыча урана, и я не знаю ни одного предприятия, которое собирается это делать. Похоже, что правительство старается решить несуществующую проблему", - считает представитель Умеренной коалиционной партии Ларс Йельмеред.

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