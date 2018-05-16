0
0
56
Новости

Лавров не согласен с заявление, что абсолютно все убитые в Газе являются террористами

Добавить в избранное

20:15 16.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявления о том, что погибшие в Газе, в том числе дети, являются террористами, кощунственны. Об этом на пресс-конференции в среду заявил и. о. министра иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявления американских представителей.

"Я не могу согласиться с заявлениями о том, что десятки мирных граждан, включая грудных детей, которые были убиты в ходе этих инцидентов, что они являются террористами, - указал он. - Я считаю, что это кощунственные заявления, которые призваны уйти от честного разговора".

Он также заверил, что Россия готова оказывать всяческое содействие диалогу межу Палестиной и Израилем по Иерусалиму. "Эта тема не может быть предметом односторонних решений, ее необходимо обсуждать, по ней необходимо договариваться через прямой диалог между руководством Палестины и Израиля", - добавил глава МИД РФ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

19:45 16.05.2018
По делу главного редактора "РИА Новости Украины" вызвано более 40 свидетелей
0
100
19:15 16.05.2018
Правительство Швеции решает несуществующие проблемы - Йельмеред
0
150
18:30 16.05.2018
Россия и Франция договариваются о сотрудничестве по вопросам предупреждения ЧС
0
188
17:40 16.05.2018
Американский журналист считает, что Украина должна "разбомбить" Крымский мост
0
313
17:12 16.05.2018
В течение года в России появится правовое регулирование беспилотного транспорта
0
262
17:07 16.05.2018
ЦИК согласился дать москвичам возможность проголосовать за пределами столицы
0
267
17:00 16.05.2018
Порошенко отозвал законопроект, лишающий гражданства Украины крымчан с паспортом РФ
0
304
16:32 16.05.2018
Байкеры первыми нарушили ПДД на Крымском мосту
0
350
16:12 16.05.2018
Путин вспомнил про зенитно-ракетный комплекс С-500, который еще никто не видел
0
485
16:00 16.05.2018
Жителей села в Удмуртии эвакуируют из-за взрывов на бывшем военном полигоне
0
323

Возврат к списку