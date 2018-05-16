Лавров не согласен с заявление, что абсолютно все убитые в Газе являются террористами

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявления о том, что погибшие в Газе, в том числе дети, являются террористами, кощунственны. Об этом на пресс-конференции в среду заявил и. о. министра иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявления американских представителей.

"Я не могу согласиться с заявлениями о том, что десятки мирных граждан, включая грудных детей, которые были убиты в ходе этих инцидентов, что они являются террористами, - указал он. - Я считаю, что это кощунственные заявления, которые призваны уйти от честного разговора".

Он также заверил, что Россия готова оказывать всяческое содействие диалогу межу Палестиной и Израилем по Иерусалиму. "Эта тема не может быть предметом односторонних решений, ее необходимо обсуждать, по ней необходимо договариваться через прямой диалог между руководством Палестины и Израиля", - добавил глава МИД РФ.







