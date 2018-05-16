Лавров не согласен с заявление, что абсолютно все убитые в Газе являются террористами
20:15 16.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заявления о том, что погибшие в Газе, в том числе дети, являются террористами, кощунственны. Об этом на пресс-конференции в среду заявил и. о. министра иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявления американских представителей.
"Я не могу согласиться с заявлениями о том, что десятки мирных граждан, включая грудных детей, которые были убиты в ходе этих инцидентов, что они являются террористами, - указал он. - Я считаю, что это кощунственные заявления, которые призваны уйти от честного разговора".
Он также заверил, что Россия готова оказывать всяческое содействие диалогу межу Палестиной и Израилем по Иерусалиму. "Эта тема не может быть предметом односторонних решений, ее необходимо обсуждать, по ней необходимо договариваться через прямой диалог между руководством Палестины и Израиля", - добавил глава МИД РФ.
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