Чистая прибыль Новикомбанка по РСБУ в I квартале составила 3,3 млрд рублей

22:49

Новикомбанк опубликовал финансовую отчетность за 1 квартал 2018 года, составленную по РСБУ. Согласно сообщению банка, его чистая прибыль достигла 3,3 млрд руб., показав рост на 223,7% по отношению к соответствующему периоду предыдущего года. Капитализация полученной прибыли позволила кредитному учреждению увеличить объем собственных средств до 43,5 млрд руб., что на 18,2% выше аналогичного показателя 2017 года. Активы Новикомбанка увеличились до 319 млрд руб.Динамика роста активов Новикомбанка, по его данным, обусловлена расширением деятельности, связанной с финансированием предприятий высокотехнологичных отраслей экономики, а также наращиванием клиентской базы за счет комплексного банковского обслуживания.Объем кредитного портфеля Новикомбанка с начала года вырос на 10,8% и составил 200,9 млрд руб. к отчетной дате, говорится в сообщении. Кредитные ресурсы, предоставленные Новикомбанком ведущим предприятиям страны, используются для разработки современных образцов промышленной продукции, организации их серийного производства, а также для расширения производственной базы. Остатки на счетах клиентов – промышленных предприятий по итогам работы в первом квартале составляют 254 млрд руб. Указанный источник полностью финансирует кредитный портфель банка.Рост бизнеса Новикомбанка обеспечивает быстрое увеличение его доходов. Процентные доходы банка за 1 квартал 2018 года составили 4,8 млрд руб. Их величина выросла по сравнению с аналогичным показателем 2017 года на 7,5%.Динамика финансовых показателей, увеличение процентных доходов и положительный финансовый результат подтверждают эффективность текущей деятельности Новикомбанка и выбранной бизнес-модели опорного банка российской промышленности, ориентированного на комплексное обслуживание предприятий реального сектора экономики.