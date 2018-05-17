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Новости

МЭР понизит прогноз по росту ВВП на этот год

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07:05 17.05.2018

Минэкономразвития России собирается понизить прогноз по росту ВВП в 2018 году с нынешних 2,1 процента. Как сообщил и.о. главы МЭР Максим Орешкин, предпосылкой к данному решению стал слабый темп экономического роста в начале года.

— Инфляция у нас в базовом сентябрьском прогнозе была 4% — ожидается около 3%. Минфин в проект поправок в бюджет заложил 2,8%. На основании того прогноза, который мы готовили в марте, сейчас цифра будет чуть выше 3%, — пояснил министр журналистам.  Life.ru

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