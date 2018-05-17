0
0
152
Новости

В Китае успешно испытали первую коммерческую ракету

Добавить в избранное

07:20 17.05.2018

Частная компания из КНР OneSpace Technology провела успешное испытание первой в стране коммерческой ракеты OS-X. Об этом сообщает People's Daily.
Отмечается, что пуск состоялся в четверг, 17 мая, в 07:33 (02:33 мск) с площадки на северо-западе страны. Ракета находилась в полёте 306 секунд.

По данным издания, она способна доставить на орбиту полезный груз.  RT

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

08:32 17.05.2018
Крупнейший металлургический комбинат Украины остановил работу
0
58
08:20 17.05.2018
Спецпрокурор Мюллер признал, что не может выдвинуть обвинение против Трампа
0
80
08:05 17.05.2018
ООН исчерпана, истощена, эта организация рухнула - Эрдоган
0
112
08:00 17.05.2018
Перебежчик из РФ еще в 90-е гг. передал немецким спецслужбам образец "Новичка" - СМИ
0
116
07:32 17.05.2018
Трамп поручил подготовить новый пакет санкций против России
0
155
07:05 17.05.2018
МЭР понизит прогноз по росту ВВП на этот год
0
179
07:00 17.05.2018
Посольство РФ в США ждет разъяснений из-за статьи с призывом взорвать Крымский мост
0
194
23:15 16.05.2018
Мария Шарапова обыграла Доминику Цибулкову и вышла в третий круг WTA
0
502
22:49 16.05.2018
Чистая прибыль Новикомбанка по РСБУ в I квартале составила 3,3 млрд рублей
0
518
22:45 16.05.2018
Строительство Крымского моста - это очередное нарушение международного права - МИД Польши
0
594

Возврат к списку