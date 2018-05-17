В Китае успешно испытали первую коммерческую ракету
07:20 17.05.2018
Частная компания из КНР OneSpace Technology провела успешное испытание первой в стране коммерческой ракеты OS-X. Об этом сообщает People's Daily.
Отмечается, что пуск состоялся в четверг, 17 мая, в 07:33 (02:33 мск) с площадки на северо-западе страны. Ракета находилась в полёте 306 секунд.
По данным издания, она способна доставить на орбиту полезный груз. RT
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