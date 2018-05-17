ООН исчерпана, истощена, эта организация рухнула - Эрдоган
08:05 17.05.2018 Источник: РБК
ООН «истощена и исчерпана», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, говоря о неспособности организации разрешить арабо-израильский конфликт в связи с массовыми жертвами палестинцев, протестовавших против переноса сосольства США в Иерусалим. Об этом сообщает агентство Anadolu.
«ООН исчерпана, истощена, эта организация рухнула. Мы не смогли добраться до генсека ООН», — заявил президент Эрдоган. РБК
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