Правительство обсудит возможность повышения пенсионного возраста - СМИ
10:05 17.05.2018 Источник: Коммерсант.ru
Уже сегодня члены правительства на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева обсудят перспективы повышения пенсионного возраста. По итогам совещания Минтруд может получить поручение подготовить законопроект о повышении пенсионного возраста для рассмотрения Госдумой в текущую думскую сессию. Как основа для новых параметров пенсионного возраста рассматриваются разработки Центра стратегических разработок — команда Алексея Кудрина предполагает его увеличение до 65 лет для мужчин и до 60 для женщин (сейчас — 60 и 55 лет). Возможно, изменения вступят в силу уже с 2019 года. Коммерсантъ
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