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Новости

Посольство РФ готово помочь Британии советом относительно строительства мостов

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11:05 17.05.2018 Источник: REGNUM

Помощь советом готова предоставить российская сторона Великобритании, если ты решит построить мост через Ла-Манш, сообщили в пресс-службе посольства РФ в Лондоне.

«Готовы поделиться опытом строительства таких сложных объектов с Лондоном, например, через Ла-Манш, если будет проявлен интерес», — сказал пресс-секретарь посольства.

Комментируя заявление министра Форин-офиса (британский МИД) по делам Европы и Америки А.Данкена, осудившего Россию за открытие Крымского моста, пресс-секретарь посольства сказал:

«К сожалению, приходится констатировать, что нынешний политический истеблишмент Великобритании отказывается принимать современные международные реалии».

Представитель российского ведомства напомнил, что Лондон встал на сторону украинских властей, при этом осуждая выбор крымчан, поддержавших на референдуме 2014 года воссоединение Крыма с Россией. ИА REGNUM

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