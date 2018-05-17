Роскачество признало продукцию СКАД лучшей на российском рынке литых дисков

10:32

Член Алюминиевой Ассоциации ООО «ЛМЗ «СКАД» получило высшую награду за производство продукции высокого качества – российский Знак качества . По итогам впервые проведенного на рынке литых дисков исследования Роскачества среди 23-х самых распространенных в России торговых марок SKAD стал единственным обладателем государственного знака.

Роскачество провело проверку автомобильных алюминиевых дисков диаметром 16 дюймов по поручению Министерства промышленности и торговли РФ и Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Награда СКАД была присуждена на основе результатов веерных исследований, в ходе которых продукция, приобретенная в торговых точках страны, была проверена на соответствие существующим стандартам качества и стандартам Российской системы качества. Отличие таких исследований от стандартных тестов заключается в более значительных объемах, географии и в тщательном подходе к мониторингу качества. Продукция для лабораторных испытаний закупается анонимно экспертами Роскачества в розничной торговле, участники рынка не оповещаются.

Основу испытаний составила проверка литых дисков на безопасность. Колеса проверялись в аккредитованной лаборатории, где имитировалась повседневная эксплуатация – сопротивление удару, изгиб с вращением и другие испытания. От каждой компании было взято по одной модели колеса. От SKAD проверялся диск «Веритас» с параметрами 6,5Jх16H2, который успешно выдержал все тесты.

Был разработан доцентом Московского государственного художественно-промышленного университета имени С.Г. Строганова, дизайнером Дмитрием Мордвинцевым, победившим во Всероссийском открытом конкурсе Минпромторга России в феврале 2014 года. Пятиугольная форма российского Знака качества отсылает к образу Государственного Знака качества СССР, а его актуальный дизайн символизирует обновленную систему национального мониторинга качества.