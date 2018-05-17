Власти Ливана запретили проведение гей-парада в Бейруте
11:00 17.05.2018 Источник: REGNUM
Ливанское ЛГБТ-движение прервало проведение гей-фестиваля после запрета со стороны властей, сообщает агентство Prensa Latina.
Активисты движения 16 мая распространили заявление, в котором говорится, что они приостанавливают мероприятия в рамках фестиваля Beirut Pride, проходившего в период 12−20 мая. Они пообещали, что продолжат борьбу за права сексуальных меньшинств в стране.
Решение было принято после задержание одного из организаторов фестиваля. Хади Дамиен был допрошен силами внутренней безопасности 14 мая. Ему вменили в вину подстрекательство к безнравственности и нарушении норм общественной морали.
Первый фестиваль Beirut Pride прошел в Ливане в 2017 году. В этой арабской стране общество, отличающееся разнообразием и мирным сосуществованием конфессий, придает большое значение религии и традиционным нормам. ИА REGNUM
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