Неустановленная азиатская страна снова разрушает озоновый слой
11:20 17.05.2018 Источник: Газета.Ru
Ученые из Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) бьют тревогу – пробы воздуха показывают, что какая-то страна в мире нарушает Монреальский протокол, выбрасывая в атмосферу запрещенное вещество. Речь о тихлорфторметан (CFC-11), который использовался в качестве хладагента в старых холодильных установках еще с 1930-х годов.
После того, как ученые установили разрушающее воздействие хлорфторуглеродов на молекулы озона, производство CFC-11 в мире было запрещено Монреальским протоколом в 1987 году.
Пробы воздуха, взятые в районе Гавайских островов, показали, что в настоящее время устойчивый спад концентрации CFC-11 прекратился и замедлился на 50% по отношению к показателям 2012 года. При этом ученые исключают возможность, что причина в еще не утилизированных старых холодильных установках. «Наиболее вероятно, что кто-то производит CFC-11, который утекает в атмосферу, — пояснил автор работы в Nature Стивен Монтцка. — Мы не знаем, почему они делают это и с какой целью – это может быть побочным продуктом какого-то химического процесса». По словам ученых, пока трудно определить местоположение источника загрязнения, но анализ воздушных течений указывает на регион Восточной Азии. Газета.Ru
Новости
- 12:00 17.05.2018
- Госдума освободила Татьяну Голикову от должности председателя Счетной палаты
- 11:32 17.05.2018
- В Швеции запретили добычу и переработку урана
- 11:05 17.05.2018
- Посольство РФ готово помочь Британии советом относительно строительства мостов
- 11:00 17.05.2018
- Власти Ливана запретили проведение гей-парада в Бейруте
- 10:32 17.05.2018
- Роскачество признало продукцию СКАД лучшей на российском рынке литых дисков
- 10:20 17.05.2018
- Офис НАТО в Кишиневе может закрыться к концу 2018 года
- 10:05 17.05.2018
- Правительство обсудит возможность повышения пенсионного возраста - СМИ
- 10:00 17.05.2018
- КНР вложит свыше $15 млрд в программы по развитию искусственного интеллекта
- 09:32 17.05.2018
- Население России продолжит сокращаться - ООН
- 09:20 17.05.2018
- России не вернули членство в WADA
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать