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Новости

Неустановленная азиатская страна снова разрушает озоновый слой

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11:20 17.05.2018 Источник: Газета.Ru

Ученые из Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) бьют тревогу – пробы воздуха показывают, что какая-то страна в мире нарушает Монреальский протокол, выбрасывая в атмосферу запрещенное вещество. Речь о тихлорфторметан (CFC-11), который использовался в качестве хладагента в старых холодильных установках еще с 1930-х годов.

После того, как ученые установили разрушающее воздействие хлорфторуглеродов на молекулы озона, производство CFC-11 в мире было запрещено Монреальским протоколом в 1987 году.

Пробы воздуха, взятые в районе Гавайских островов, показали, что в настоящее время устойчивый спад концентрации CFC-11 прекратился и замедлился на 50% по отношению к показателям 2012 года. При этом ученые исключают возможность, что причина в еще не утилизированных старых холодильных установках. «Наиболее вероятно, что кто-то производит CFC-11, который утекает в атмосферу, — пояснил автор работы в Nature Стивен Монтцка. — Мы не знаем, почему они делают это и с какой целью – это может быть побочным продуктом какого-то химического процесса». По словам ученых, пока трудно определить местоположение источника загрязнения, но анализ воздушных течений указывает на регион Восточной Азии. Газета.Ru

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