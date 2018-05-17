В Швеции запретили добычу и переработку урана

11:32 Источник: Эхо Москвы

Парламент Швеции запретил добычу урана в стране. Запрет распространяется также на переработку и физическое или химическое обогащение урана для его использования в качестве ядерного топлива.

Данный законопроект был внесен на рассмотрение правительством Швеции. Он начнет действовать с 1 августа 2018 года. Эхо Москвы