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Госдума освободила Татьяну Голикову от должности председателя Счетной палаты

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12:00 17.05.2018 Источник: Эхо Москвы

Госдума освободила Татьяну Голикову от должности председателя Счетной палаты, которую она занимала с 2013 года. Голикова переходит на работу в правительство в ранге вице-премьера по социальной политике. 

Как ожидается, Госдума представит президенту четырех кандидатов на место Голиковой. «Единая Россия» выдвинет бывшего министра финансов Алексея Кудрина.

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