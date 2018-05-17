Госдума освободила Татьяну Голикову от должности председателя Счетной палаты
12:00 17.05.2018 Источник: Эхо Москвы
Госдума освободила Татьяну Голикову от должности председателя Счетной палаты, которую она занимала с 2013 года. Голикова переходит на работу в правительство в ранге вице-премьера по социальной политике.
Как ожидается, Госдума представит президенту четырех кандидатов на место Голиковой. «Единая Россия» выдвинет бывшего министра финансов Алексея Кудрина.
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