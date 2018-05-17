Почти 70 депутатов региональных заксобраний находятся за чертой бедности - СМИ
12:20 17.05.2018 Источник: РБК
К 14 мая о доходах отчитались почти все региональные депутаты. РБК проанализировал их декларации. Судя по ним, самый высокий средний доход в 2017 году зарегистрирован у депутатов заксобрания Камчатского края — 121,3 млн руб. На втором месте — парламент Магаданской области, где средний доход депутатов составил 85,8 млн руб.
Самые низкие средние доходы — у депутатов заксобрания Ингушетии (1 млн руб.), Калмыкии (1,3 млн руб.), Карачаево-Черкесии (1,6 млн руб.), Республики Алтай (1,6 млн руб.) и Тывы (1,8 млн руб.). При этом 14 региональных парламентариев в 2017 году зарегистрировали нулевые доходы. Больше всего депутатов без задекларированных доходов в заксобрании Северной Осетии — четверо. В общей сложности 68 членов региональных заксобраний в 2017 году жили за чертой бедности, то есть их годовой доход был ниже годового прожиточного минимума по региону, следует из исследования РБК. Троих из них РБК запросил о подлинности указанных ими сведений, ответы не были получены.
Больше всего депутатов с доходами ниже черты бедности в заксобраниях Кабардино-Балкарии (семь человек с ненулевым декларированным доходом ниже прожиточного минимума) и Северной Осетии (пять человек).
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