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Цена на нефть Brent превысила отметку $80 за баррель

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13:00 17.05.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Цена на нефть Brent превысила 80 долларов за баррель. Это произошло впервые с 25 ноября 2014 года.

По словам экспертов, нефть дорожает на фоне усиления напряжённости, связанной с введением американских санкций против Ирана.  Говорит Москва

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