Цена на нефть Brent превысила отметку $80 за баррель
13:00 17.05.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Цена на нефть Brent превысила 80 долларов за баррель. Это произошло впервые с 25 ноября 2014 года.
По словам экспертов, нефть дорожает на фоне усиления напряжённости, связанной с введением американских санкций против Ирана. Говорит Москва
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