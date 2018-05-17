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Министры социального блока сохранят свои посты - источник

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13:05 17.05.2018 Источник: РБК

Министры социального блока сохранят свои посты в новом составе правительства при вице-премьере Татьяне Голиковой, предложенной премьер-министром Дмитрием Медведевым в качестве куратора здравоохранения, образования и социальной политики, рассказали источники РБК.

Максим Топилин останется министром труда и соцзащиты, Вероника Скворцова — министром здравоохранения, сообщили РБК два федеральных чиновника и собеседник, близкий к правительству. Ольга Васильева, занимавшая пост министра образования, после разделения Минобрнауки на два новых ведомства возглавит Министерство просвещения, рассказали два федеральных чиновника.

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