Министры социального блока сохранят свои посты - источник
13:05 17.05.2018 Источник: РБК
Министры социального блока сохранят свои посты в новом составе правительства при вице-премьере Татьяне Голиковой, предложенной премьер-министром Дмитрием Медведевым в качестве куратора здравоохранения, образования и социальной политики, рассказали источники РБК.
Максим Топилин останется министром труда и соцзащиты, Вероника Скворцова — министром здравоохранения, сообщили РБК два федеральных чиновника и собеседник, близкий к правительству. Ольга Васильева, занимавшая пост министра образования, после разделения Минобрнауки на два новых ведомства возглавит Министерство просвещения, рассказали два федеральных чиновника.
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