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Волкер: Украина не сможет вернуть Крым и Донбасс

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14:00 17.05.2018 Источник: RNS

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер в интервью BBC заявил, что Киев не сможет вернуть «захваченные Россией» территории. На Украине считают таковыми Донбасс и Крым.

«Конечно, украинцы не смогут вернуть территории, которые уже оккупированы Россией. Россия слишком сильна», — заявил Волкер.

Он отметил, что США могут поставить Украине летальное оружие, которое остановит Россию от «совершения новых атак».  RNS

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