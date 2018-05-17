Мосгордума в трех чтениях приняла закон о создании избирательных участков за пределами Москвы

13:45

Инициатива мэра Сергея Собянина о создании избирательных участков за пределами столицы в ходе выборов столичного градоначальника была подержана депутатами Московской городской думы. Парламентарии одобрили идею в трех чтениях, что позволит реализовать ее уже нынешней осенью, 9 сентября. Ранее предложение Собянина поддержали представители Мосгоризбиркома и Центризбиркома. Как отметил в Мосгордуме председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов, пока единый день голосования приходится на второе воскресенье сентября, на самый разгар отпусков и дачного сезона, что мешает многим москвичам реализовать свои конституционные права: «Более трех миллионов москвичей выезжают за пределы города на выходные. Многие пенсионеры проживают на дачах и садовых участках весь теплый сезон в течение полугода. Принятый закон создаст дополнительные гарантии реализации избирательных прав граждан». «Этот законопроект выгоден в первую очередь нам, дачникам, - полагает председатель совета межрегиональной общественной организации «Московский союз садоводов» Андрей Туманов. - Все знают, что когда дачник уезжает, он лишается разных конституционных прав - на медицинское обслуживание, на избирательное право. И это, пожалуй, первый такой шаг, когда нам возвращается часть наших конституционных прав».Таким образом, уже в сентябре в Москве будет использована система «мобильный избиратель», дающая возможность гражданам проголосовать не по месту постоянной регистрации, а по месту фактического нахождения, которая весной была опробована на выборах президента РФ.