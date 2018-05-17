Разделение Минобрнауки продлится до 2019 года - замглавы ведомства

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Реорганизация Минобрнауки, в результате которой начнут работу два отдельных ведомства, продлится до 2019 года. Об этом сообщила в четверг ТАСС замглавы министерства"Мы будем разделяться финансовый год, то есть до 1 января. Думаю, что до конца финансового года мы будем этот процесс проходить. В 2019 году, думаю, уже нормально можно будет работать", - сказала Потехина.