Подводный аппарат "Посейдон" сможет нести боеголовку мощностью до 2 мегатонн - источник

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Создаваемый в России беспилотный подводный аппарат "Посейдон" будет способен нести ядерную боевую часть мощностью до 2 мегатонн для уничтожения военно-морских баз противника. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник в оборонно-промышленном комплексе."На "торпеду" многоцелевой морской системы "Посейдон" можно будет устанавливать различные ядерные заряды, максимальную мощность будет иметь моноблочная термоядерная боевая часть, аналогичная заряду "Авагарда", - до 2 мегатонн в тротиловом эквиваленте", - сказал ТАСС собеседник агентства.Он уточнил, что в ядерном оснащении аппарат будет "предназначен в первую очередь для уничтожения укрепленных военно-морских баз потенциального противника". Благодаря атомной энергетической установке, рассказал собеседник, "Посейдон" будет идти к цели на межконтинентальную дальность на глубине более 1 км со скоростью 60-70 узлов (110-130 км/ч).