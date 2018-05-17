Новый глава правительства Каталонии не стал присягать на верность королю Испании
15:12 17.05.2018 Источник: Газета.Ru
Избранный главой каталонского правительства Ким Торра принес присягу перед официальным вступлением в должность, при этом он изменил ее текст и не упомянул испанского короля Филиппа VI и конституцию страны. Об этом пишет El Pais.
Как отмечается, Торра пообещал «исполнять обязанности председателя правительства преданно воле народа, представленного парламентом», но опустил слова про верность королю Испании и конституции страны. Представители правительства Испании на церемонии не присутствовали.
Ранее парламент Каталонии утвердил в качестве нового главы правительства Кима Торру, представляющего партию «Вместе за Каталонию». По итогам голосования новый глава правительства региона поблагодарил бывшего главу женералитета Карлеса Пучдемона, который и выдвинул кандидатуру Торры на этот пост. Газета.Ru
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