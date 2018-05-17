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В Литве предлагают с 2024 года ввести всеобщий призыв в армию сразу после школы

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16:00 17.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всеобщий призыв на срочную армейскую службу сразу после окончания школы предлагают ввести в Литве. Соответствующую законодательную инициативу зарегистрировала в секретариате Сейма (парламента) депутат Раса Юкнявичене, являющаяся заместителем председателя парламентского комитета по национальной безопасности и обороне.

"Необходимы дальнейшие шаги по подготовке армейского резерва и готовности общества к обороне. Считаю, что при последовательном увеличении финансирования оборонных нужд с 2024 года можно перейти ко всеобщему призыву", - утверждала она в сообщении, размещенном в четверг на сайте Сейма.

Оптимальным вариантом Юкнявичене считает всеобщий призыв 19-летних военнообязанных сразу после окончания школы. "Они заранее знали бы, что предстоит армейская служба, после прохождения которой можно планировать дальнейшую жизнь", - отметила депутат.

В 2015 году Литва, ссылаясь на обострение геополитической ситуации, восстановила отмененную в 2008 году срочную службу в армии. Сначала утверждалось, что она вводится временно на пять лет, чтобы подготовить достаточный резерв, однако затем парламент решил, что призыв будет постоянным. Однако на срочную девятимесячную службу берут выборочно, так как лиц призывного возраста больше, чем штаты действующих частей и подразделений.

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