Повышение пенсионного возраста на сегодняшний день актуально - Матвиенко
17:12 17.05.2018 Источник: Эхо Москвы
Матвиенко: Повышение пенсионного возраста на сегодняшний день актуально и «не надо ходить вокруг да около». Об этом в Волгограде заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, если будет принято такое решение, делать это надо будет плавно и постепенно, в течение 10 лет. Эхо Москвы
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