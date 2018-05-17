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Новости

В Москве задержали ведущую канала "Навальный Live"

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17:40 17.05.2018 Источник: Эхо Москвы

В Москве задержали ведущую канала «Навальный Live» Елену Малаховскую. Видео задержания Малаховская опубликовала в своем твиттере. По словам юриста ФБК Ивана Жданова, Малаховской вменяют призывы к несанкционированной акции. Сейчас связи с ней нет. В день митингов 5 мая журналистка вместе с Леонидом Волковым вела прямой эфир акций «Он нам не царь». Эхо Москвы

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