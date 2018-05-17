За повторное распространение лжи можно будет угодить на год в тюрьму
20:20 17.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Проект закона о введении уголовной ответственности за злостное неисполнение решения суда о прекращении распространения или опровержения недостоверной информации внесен в Госдуму. Информация об этом опубликована в четверг в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Авторами инициативы выступили депутаты Сергей Боярский, Михаил Емельянов, Дмитрий Вяткин и Александр Грибов. Они предложили вести поправки в 315 статью Уголовного кодекса РФ.
"Проектом закона предлагается установить уголовную ответственность за злостное неисполнение судебного акта, а равно воспрепятствование его исполнению, совершенное лицом, ранее в течение года привлекавшимся к административной ответственности" за отказ от распространения лживых сведений или от их опровержения, говорится в пояснительной записке. Максимальное наказание предусматривается в виде лишения свободы до 1 года.
Новости
- 15:00 17.05.2018
- Подводный аппарат "Посейдон" сможет нести боеголовку мощностью до 2 мегатонн - источник
- 16:12 16.05.2018
- Путин вспомнил про зенитно-ракетный комплекс С-500, который еще никто не видел
- 15:12 16.05.2018
- Корабли ВМФ с ракетами "Калибр" будут нести постоянную вахту в Средиземном море - Путин
- 13:32 15.05.2018
- В США сравнили истребитель F-22 с российским Су-57
- 12:00 14.05.2018
- Минобороны РФ опубликовало видео о системе контроля за ядерными испытаниями
- 09:00 14.05.2018
- Российские комплексы "Уран" смогут изменить баланс сил в военных конфликтах - СМИ
- 10:13 13.05.2018
- WP: США боятся, что Иран захватит американскую военбазу в Сирии
- 11:00 12.05.2018
- ВМФ России получит подводные атомные беспилотники "Посейдон" до 2027 года
- 09:00 12.05.2018
- Близ Аляски перехвачены два российских бомбардировщика - СМИ
- 13:00 11.05.2018
- В США похвалили российский "Кинжал"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать