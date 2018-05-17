За повторное распространение лжи можно будет угодить на год в тюрьму

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проект закона о введении уголовной ответственности за злостное неисполнение решения суда о прекращении распространения или опровержения недостоверной информации внесен в Госдуму. Информация об этом опубликована в четверг в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Авторами инициативы выступили депутаты Сергей Боярский, Михаил Емельянов, Дмитрий Вяткин и Александр Грибов. Они предложили вести поправки в 315 статью Уголовного кодекса РФ.

"Проектом закона предлагается установить уголовную ответственность за злостное неисполнение судебного акта, а равно воспрепятствование его исполнению, совершенное лицом, ранее в течение года привлекавшимся к административной ответственности" за отказ от распространения лживых сведений или от их опровержения, говорится в пояснительной записке. Максимальное наказание предусматривается в виде лишения свободы до 1 года.