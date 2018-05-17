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Трамп заявил, что Америка не собирается свергать власть в Северной Корее

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22:10 17.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не вынашивают планов свержения нынешнего правительства КНДР подобно тому, как это произошло несколько лет назад в Ливии с режимом Муаммара Каддафи. С таким заверением выступил в четверг в Белом доме на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, который находится с визитом в Вашингтоне, президент США Дональд Трамп.

"Ливийская модель - совершенно не та модель, которая у нас есть, когда мы думаем о Северной Корее. Мы опустошили Ливию, эта страна была опустошена. Не было сделки, предусматривавшей сохранение [у власти в Триполи прежнего ливийского руководителя] Каддафи", - сказал глава американской администрации.

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