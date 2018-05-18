ВСУ продолжают уничтожать мирную инфраструктуру Донбасса

07:05

За минувшие сутки от обстрелов ВСУ на горловском направлении снова пострадали мирные жители. В поселке Гольмовский в результате обстрела погибла молодая женщина — 35-летняя Елена Вороненко, а в поселке Зайцево получил ранение Геннадий Гречко 1957 года рождения. Об этом, как передает корреспондент EADaily, сообщило представительство ДНР в СЦКК 17 мая.