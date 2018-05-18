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Новости

ВСУ продолжают уничтожать мирную инфраструктуру Донбасса

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07:05 18.05.2018

За минувшие сутки от обстрелов ВСУ на горловском направлении снова пострадали мирные жители. В поселке Гольмовский в результате обстрела погибла молодая женщина — 35-летняя Елена Вороненко, а в поселке Зайцево получил ранение Геннадий Гречко 1957 года рождения. Об этом, как передает корреспондент EADaily, сообщило представительство ДНР в СЦКК 17 мая.

По данным разведки ДНР, обстрел поселка Гольмовский велся из тяжелой артиллерии с позиций 54 омбр по приказу ее командира — Алексея Майстренко. Отмечается, что огонь велся целенаправленно по жилым районам. При этом переименование АТО в ООС, произошедшее в конце апреля, никак не сказалось на тактике ВСУ, которые, как и раньше, обстреливают преимущественно мирные объекты. ИА EADaily

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