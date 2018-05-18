Минюст планирует обязать самозанятых делать выплаты в Пенсионный фонд и ФОМС - "Известия"
07:12 18.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство юстиции РФ подготовило законопроект, который устанавливает порядок уплаты самозанятыми гражданами страховых взносов в Пенсионный фонд России (ПФР) и Федеральный фонд обязательного медстрахования (ФФОМС). Об этом сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на составленный министерством план работы правительства по легализации работающих на себя россиян. Как пишет издание, к поправкам к закону "О занятости населения в РФ" установлены критерии - к самозанятым предложено относить физических лиц, самостоятельно на свой риск осуществляющих деятельность, направленную на систематическое получение дохода. Такая работа должна совершаться в свободное время от исполнения обязанностей по трудовому договору. При этом граждане не должны быть зарегистрированы в качестве ИП. Виды поддержки, которые предусмотрены для работающих, на самозанятых распространяться не будут. По данным издания, в плане работы также указано, что порядок уплаты страховых взносов самозанятыми и размер этих выплат должны быть обозначены в Налоговом кодексе. Также в него планируется внести поправки о процедурах налогового учета и администрирования работающих на себя. Подготовкой соответствующих поправок, по информации "Известий" займутся Минфин, Минтруд и Минэкономразвития. В Минфине изданию рассказали, что порядок уплаты страховых взносов и их размеры еще не установлен. В Минэкономразвития при этом считают, что работающие на себя граждане должны делать единый платеж, который будет распределяться между фондами. В качестве одного из вариантов рассматривается автоматическое исчисление платежа с каждой трансакции. Ранее замминистра финансов Илья Трунин сообщил журналистам, что Минфин предлагает ввести отдельный налог для самозанятых граждан - на профессиональный доход. Ставка налога может составить 3% для самозанятых, оказывающих услуги физическим лицам, и 6%, если услуги оказываются юридическим лицам. Такой налоговый режим будет действовать для самозанятых граждан с годовым доходом до 10 млн рублей. В пилотном режиме переход на налогообложение по предложенной схеме может начаться с 2019 года в нескольких российских регионах.
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